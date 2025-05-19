Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

На 99 году жизни скончался хореограф и балетмейстер Государственного академического Большого театра России, народный артист СССР Юрий Григорович.

Григорович признан одним из самых выдающихся хореографов XX века. Он является автором восьми оригинальных балетов и редакций практически всех классических балетов, которые составляют основу репертуара Большого театра.

Балетмейстер является лауреатом Ленинской премии, Государственных премий СССР и Государственной премии РСФСР, премии правительства РФ. Кроме того, он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Также ему вручен орден Святого апостола Андрея Первозванного. Всего он получил более 60 российских и зарубежных наград.

Григорович на протяжении 30 лет был главным балетмейстером Большого театра. Хореограф прославился благодаря таким своим постановкам, как «Каменный цветок», «Ромео и Джульетта», «Щелкунчик», «Иван Грозный», «Спартак».