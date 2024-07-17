Легендарный московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии
Легендарный московский клуб «Пропаганда», проработавший 27 лет, объявил о закрытии. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале заведения.
В сообщении говорится, что клуб в Большом Златоустинском переулке столицы закроется в конце июля.
Руководство «Пропаганды» поблагодарило артистов и гостей за «особую атмосферу и энергия», которые вдохновляли коллектив «на новые свершения и помогали двигаться вперед».
«Благодарим всех, кто был с нами... Ваше участие, поддержка и любовь сделали эти 27 лет незабываемыми. Это было действительно круто», - сказано в заявлении.
Ранее берлинское техно, с подачи владельцев немецких ночных клубов, признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru