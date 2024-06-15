СМИ: Лейбл Бузовой хочет отсудить у клуба «Цех» полмиллиона рублей из-за фонограмм

Лейбл Archer music prod, который принадлежит директору певицы Ольги Бузовой Араму Арчеру, подал иск в суд против небольшого ночного клуба «Цех» в Колпино, передает Telegram-канал Mash.

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По мнению истца, у клуба обнаружили пиратские фонограммы исполнителей лейбла, которые включали на вечеринках. Управляющему клуба предъявили уголовное обвинение по статье о незаконном использовании объектов авторского права.

Истец потребовал возместить ущерб в размере полумиллиона рублей.

Ранее певица Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СудыОльга Бузова

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