СМИ: Лейбл Бузовой хочет отсудить у клуба «Цех» полмиллиона рублей из-за фонограмм
Лейбл Archer music prod, который принадлежит директору певицы Ольги Бузовой Араму Арчеру, подал иск в суд против небольшого ночного клуба «Цех» в Колпино, передает Telegram-канал Mash.
По мнению истца, у клуба обнаружили пиратские фонограммы исполнителей лейбла, которые включали на вечеринках. Управляющему клуба предъявили уголовное обвинение по статье о незаконном использовании объектов авторского права.
Истец потребовал возместить ущерб в размере полумиллиона рублей.
Ранее певица Бузова попросила прощения после своего выступления в откровенном наряде на концерте в Уфе, который прошел 1 июня и был приурочен ко Дню защиты детей, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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