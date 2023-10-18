«Не совсем легальный!»: Россию заливает поддельным коньяком
Только 20% российского коньяка производится из отечественного винограда, при этом у нас умеют подделывать и лучшие зарубежные напитки, сказал в эфире НСН Вадим Дробиз.
Поддельный коньяк не продается в официальных магазинах, при этом он может быть «легальным, но фальсифицированным», заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.
Ранее сообщалось, что ГОСТу соответствует только одна из десяти бутылок коньяка, ввозимых в Россию из-за рубежа. «Лидером» здесь является Армения, в числе самых распространенных нарушений – обман с возрастом коньяка и использование невиноградных спиртов.
«В России подделывают любую продукцию, самый дорогой виски в мире, самый дорогой ром, подделать коньяк не сложнее, чем другие напитки. Другое дело, что у этих подделок ограниченный круг сбыта: в легальных магазинах не продается подобная продукция. При этом с коньяком особая ситуация – он может быть легальным, но фальсифицированным, вино тоже может быть произведено не только из винограда», - сказал Дробиз.
По его словам, российский коньяк тоже может быть некачественным.
«Своего коньяка в России практически нет, только 20% отечественного конька производится из российского винограда. Остальные 80% производятся из импортных коньячных дистиллятов плюс фальсификат», - заключил собеседник НСН.
В начале октября министр экономики Армении жаловался на сложности с поставками коньяка в Россию. Вадим Дробиз говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что это может быть связано с политикой. При этом, по его мнению, французский или российский коньяк не сможет заменить армянский.
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