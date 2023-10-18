«Не совсем легальный!»: Россию заливает поддельным коньяком

Поддельный коньяк не продается в официальных магазинах, при этом он может быть «легальным, но фальсифицированным», заявил в интервью НСН директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Ранее сообщалось, что ГОСТу соответствует только одна из десяти бутылок коньяка, ввозимых в Россию из-за рубежа. «Лидером» здесь является Армения, в числе самых распространенных нарушений – обман с возрастом коньяка и использование невиноградных спиртов.