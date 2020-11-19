Ледяной дождь повредил электросети Владивостока и сковал транспорт

Во Владивостоке прошел ледяной дождь, сообщает ТАСС.

В результате осадков перекрыты дороги, из-за обледенения и шквалистого ветра повалены деревья. В городе оборваны больше 40 проводов.

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В краевом центре наблюдается сильный гололед, а дороги, деревья и машины сковала ледяная корка. Ограничено движение по трассе Седанка — Патрокл. Въезд большегрузного транспорта во Владивосток запрещен.

Отменено 47 рейсов междугородних автобусов, задерживаются авиарейсы.

Как сообщалось, 21 ноября в Москве могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди.

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ФОТО: Фото НСН
ТЕГИ:ВладивостокПогодаДождь
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