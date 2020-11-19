Ледяной дождь повредил электросети Владивостока и сковал транспорт
Во Владивостоке прошел ледяной дождь, сообщает ТАСС.
В результате осадков перекрыты дороги, из-за обледенения и шквалистого ветра повалены деревья. В городе оборваны больше 40 проводов.
В краевом центре наблюдается сильный гололед, а дороги, деревья и машины сковала ледяная корка. Ограничено движение по трассе Седанка — Патрокл. Въезд большегрузного транспорта во Владивосток запрещен.
Отменено 47 рейсов междугородних автобусов, задерживаются авиарейсы.
Как сообщалось, 21 ноября в Москве могут пройти первые в этом сезоне ледяные дожди.
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