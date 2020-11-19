Ледяной дождь повредил электросети Владивостока и сковал транспорт

Студенты МГУ хотят по суду вернуть деньги за обучение из-за удаленки Пресс-служба вуза: для сохранения качества образования на удаленке сделано все необходимое Адвокат: не та ситуация, чтобы суд пошел навстречу В судейском сообществе перспективу студенческого иска оценили скептически