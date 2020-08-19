Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

По мнению дизайнера, у памятника есть лишь одно достоинство – это вид, который открывается с ее верхушки.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своем канале в YouTube резко раскритиковал историка-ревизиониста Евгения Понасенкова, обвинив его в «шарлатанстве» и «мании величия».

