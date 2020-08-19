Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродский». Так он прокомментировал просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.
«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего", — сказал Лебедев в видеоблоге на YouTube.
По мнению дизайнера, у памятника есть лишь одно достоинство – это вид, который открывается с ее верхушки.
Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своем канале в YouTube резко раскритиковал историка-ревизиониста Евгения Понасенкова, обвинив его в «шарлатанстве» и «мании величия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
937 тыс.+4 828 / сут.
Умерли
15 989+117 / сут.
Выздоровели
749 тыс.+6 795 / сут.
- Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским
- Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни
- Аптекам рекомендовали создать запас масок и антисептиков
- Лукашенко назвал состав нового правительства Белоруссии и премьер-министра
- В РАН объяснили происхождение сфотографированных космонавтом объектов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru