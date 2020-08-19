Лебедев назвал монумент «Родина-мать» уродским

Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродский». Так он прокомментировал просьбу жителей города вернуть памятнику прежнее освещение.

«Ужаснейшее произведение советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь. То есть это такая хрень, которую один раз поставили, она является символом, и ее нельзя ни снести, ничего", — сказал Лебедев в видеоблоге на YouTube.

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По мнению дизайнера, у памятника есть лишь одно достоинство – это вид, который открывается с ее верхушки.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев на своем канале в YouTube резко раскритиковал историка-ревизиониста Евгения Понасенкова, обвинив его в «шарлатанстве» и «мании величия».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПамятникВолгоград
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