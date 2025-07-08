«Лебедь, голубь или аист»: Волынец предложила альтернативу ромашкам в День семьи
Аист приносит детей, голубь - символ любви, а кроме того есть «лебединая верность», сказала в эфире НСН Ирина Волынец.
Символами Дня семьи, любви и верности помимо ромашки могли бы стать птицы, заявила в интервью НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, указав на отличия этого праздника от Дня святого Валентина, на который дарят «валентинки».
8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник официально отмечается с 2022 года и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Волынец отметила, что символом этого праздника является ромашка, предложив и альтернативные варианты.
«У нас уже есть символ этого праздника, по крайней мере, мне его сегодня вручили, это ромашка. Во-первых, это наш летний символ. Наверное, его выбрали по аналогии с тем, что у нас любят гадать по ромашкам: любит, не любит, это романтический символ. Однако символов может быть и несколько, это зависит от личных предпочтений. Например, голубь или аистенок. Голубь - это символ любви, а аист – птица, которая приносит детей. Это может быть и лебедь, потому что есть такое понятие, как лебединая верность, кроме того, лебеди красивые и гордые птицы», - отметила Волынец.
По ее мнению, у россиян разные ассоциации с Днем семьи, любви и верности и Днем святого Валентина.
«День Валентина у нас привыкли считать днем влюбленных, а День семьи, любви и верности связывают с семьей. С каждым годом по стране проходит все больше приуроченных к нему мероприятий, поэтому в сознании детей и молодежи все-таки откладывается эта новая парадигма. Как я его праздную? Я до сих пор на работе, ну а в идеале отметить этот праздник с семьей и детьми, друг друга поздравить, признаться в любви и привязанности, поблагодарить за то, что мы все друг у друга есть», - заключила собеседница НСН.
Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее предложил запретить разводы и аборты в День семьи, любви и верности, отмечает «Радиоточка НСН».
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