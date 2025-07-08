Символами Дня семьи, любви и верности помимо ромашки могли бы стать птицы, заявила в интервью НСН уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, указав на отличия этого праздника от Дня святого Валентина, на который дарят «валентинки».

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Этот праздник официально отмечается с 2022 года и приурочен ко дню памяти святых Петра и Февронии. Волынец отметила, что символом этого праздника является ромашка, предложив и альтернативные варианты.