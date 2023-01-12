ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект о стипендиях не ниже МРОТ 12 января

Уполномоченные по правам человека в России и Украине обсудили вопрос обмена ранеными военнопленными Путин и Раиси обсудили вопросы российско-иранской повестки СМИ: Евросоюз пока не обсуждает новый пакет санкций против России В NASA высоко оценили сотрудничество с «Роскосмосом» вокруг ситуации с повреждённым кораблём «Союз» Сильный ветер опрокинул грузовик на трассе в Дагестане