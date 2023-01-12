ЛДПР внесет на рассмотрение законопроект о стипендиях не ниже МРОТ 12 января
Депутаты ЛДПР в Госдуме 12 января внесут на рассмотрение палаты парламента проект закона, устанавливающий государственные стипендии для студентов не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Текст документа и пояснительная записка размещены в Telegram замглавы фракции Ярослава Нилова.
Инициативой предлагается установить «студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета», государственные стипендии «не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда».
По словам авторов инициативы, размер государственной академической стипендии для студентов вузов в текущем году составит 1 825 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования - 664 рубля, государственной социальной стипендии для социально незащищенных студентов в вузах составит 2 739 рублей.
Нилов считает, что нынешний размер стипендий – «это не стипендии, они что есть, что их нет», считает парламентарий. Он заявил, что выплаты «нужно повышать для тех, кто учится, имеет хорошую успеваемость», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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