ЛДПР предложит Госдуме пересчитать пенсии работающих россиян
Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Совфеда разработали законопроект, который предлагает повысить число индивидуальных пенсионных коэффициентов, на которые производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Об этом пишут «Ведомости».
В пояснительной записке отмечается, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно такие выплаты пересчитываются максимум на 296 рублей – три пенсионный коэффициента. Законопроект предлагает увеличить число коэффициентов до десяти.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству проработать предложения по возобновлению индексации пенсий для работающих пенсионеров. Минтруд в феврале объявил, что направил свои предложения в правительство.
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