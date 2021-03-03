ЛДПР предложит Госдуме пересчитать пенсии работающих россиян

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР и сенатор Совфеда разработали законопроект, который предлагает повысить число индивидуальных пенсионных коэффициентов, на которые производится перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Об этом пишут «Ведомости».

В пояснительной записке отмечается, что пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 2016 года. Ежегодно такие выплаты пересчитываются максимум на 296 рублей – три пенсионный коэффициента. Законопроект предлагает увеличить число коэффициентов до десяти.