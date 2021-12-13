МИД Украины: Россия сама препятствует передаче архивов СССР

Россия сама виновата в том, что Украина до сих пор не передала обещанные активы СССР в Москву. Об этом сообщает Укринформ со сслыкой на спикера украинского МИД Олега Николенко.

В 1994 году Россия обязалась выплатить долю Украины, которая в общей сумме внешнего долга и активов СССР составляет 16,37%. Киев, в свою очередь, должен был предоставить Москве, украинскую долю в советских активах по состоянию на 1 декабря 1991 года.

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Николенко объяснил, что Россия пренебрегла требованиями Киева предоставить информацию о стоимости украинских активов. Это стало причиной остановки ратификации соглашения в парламенте Украины.

«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для Российской Федерации», – подытожил Николенко.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина находится в числе бывших союзных республик, которые не исполнили своих обязательств по передаче активов России как преемнице СССР.

