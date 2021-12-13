МИД Украины: Россия сама препятствует передаче архивов СССР
Россия сама виновата в том, что Украина до сих пор не передала обещанные активы СССР в Москву. Об этом сообщает Укринформ со сслыкой на спикера украинского МИД Олега Николенко.
В 1994 году Россия обязалась выплатить долю Украины, которая в общей сумме внешнего долга и активов СССР составляет 16,37%. Киев, в свою очередь, должен был предоставить Москве, украинскую долю в советских активах по состоянию на 1 декабря 1991 года.
{{related_post_7rJrfIDZq}}
Николенко объяснил, что Россия пренебрегла требованиями Киева предоставить информацию о стоимости украинских активов. Это стало причиной остановки ратификации соглашения в парламенте Украины.
«Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для Российской Федерации», – подытожил Николенко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина находится в числе бывших союзных республик, которые не исполнили своих обязательств по передаче активов России как преемнице СССР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,0 млн+29 558 / сут.
Умерли
291 тыс.+1 121 / сут.
Выздоровели
8,8 млн+28 561 / сут.
- РПЦ проведёт отдельную проверку после трагедии в монастыре Серпухова
- МИД Украины: Россия сама препятствует передаче архивов СССР
- Обвиняемых в убийстве Япончика приговорили к 15 и 16 годам колонии
- ЕС ввёл санкции против ЧВК «Вагнер»
- На Украине озвучили условие капитуляции Киева перед Москвой
- СМИ: напавшим на стоматолога с ножом оказался продюсер фильма «Сволочи»
- Россиянам назвали достаточный уровень антител для защиты от омикрон-штамма
- Госдума сняла с рассмотрения законопроект о вводе QR-кодов на транспорте
- УЕФА аннулировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов
- Пьяный охранник открыл стрельбу в жилом комплексе Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru