ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве
Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что партия намерена добиться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, сообщает РИА Новости.
По его словам, в Луковом переулке начиналась история ЛДПР и сейчас находится штаб-квартира партии.
«Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей», - подчеркнул он.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель главы фракции Ярослав Нилов заявил, что исполняющим обязанности руководителя единогласно выбрали Слуцкого, сообщает RT.
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