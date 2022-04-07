ЛДПР предложила переименовать в честь Жириновского Луков переулок в Москве

Заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов заявил, что партия намерена добиться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Луковом переулке начиналась история ЛДПР и сейчас находится штаб-квартира партии.

«Мы приняли решение и мы будем настаивать на том, чтобы Луков переулок был переименован в переулок Жириновского. В ближайшее время туда переедет музей истории ЛДПР, он будет открыт для посетителей», - подчеркнул он.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. Заместитель главы фракции Ярослав Нилов заявил, что исполняющим обязанности руководителя единогласно выбрали Слуцкого, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛДПРМоскваВладимир Жириновский
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