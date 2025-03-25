«Ничего выпускать не планирует»: Зачем Розенбаум патентует бренды для алкорынка

Исполнитель ранее подал заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию в качестве брендов 12 цитат из своих песен, в том числе, «Я так промок, налей, сынок», «Заходите к нам на огонек», «Налетела грусть», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и «Любить - так любить». В заявках фигурируют 13 классов Международной классификации товаров и услуг, в том числе пиво, крепкий алкоголь, зажигалки, сигары и курительные трубки. Соответствующая информация опубликована в базе Роспатента. Представитель артиста подчеркнула, что Розенбаум пока не планирует выпускать под новыми брендами какую-либо продукцию.

«Он патентует личные песни и выражения. Никаких планов по выпуску продукции нет, это делается для защиты своих прав. Он не выпускает ни водку, ни пиво, ни конфеты, ни шоколад. Может, надо было раньше запатентовать товарный знак, может, опоздали немножко. Эта заявка в Роспатент - не в связи с чем-то, а просто так», - сказала собеседница НСН.



В Роспатенте отметили, что исключительные права на товарные знаки будут принадлежать индивидуальному предпринимателю Александру Розенбауму. Заявки на регистрацию брендов были поданы 19 марта.

Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и всё будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

