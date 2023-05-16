В Госдуме заявили о недопустимости задержаний за сочетание желтого и синего цветов
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что МВД нужно разъяснить официально, что сочетание желтого и синего цвета не является основанием для возбуждения дел и задержаний.
«Если продолжать в таком духе, то скоро в России начнут отстреливать синичек, сотни брендов придется закрыть за желто-синие логотипы и запретить, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР», - сказал Даванков.
Ранее пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать доносы от общественных активистов. Подобную практику он назвал отвратительной, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru