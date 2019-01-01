«Лазейка для террористов»: В России предложили ограничить ношение медицинских масок

В России предложили ограничить ношение медицинских масок и респираторов в общественных местах. Как сообщает news.ru, с инициативой вступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он настаивает на том, что ношение такой маски должно быть разрешено только в тех случаях, когда существует реальная эпидемиологическая или иная медицинская опасность, подчёркивает РИА ФАН,

Депутат подчеркнул, что в последнее время медицинские маски и респираторы все чаще стали использовать как аксессуар и это веяние может повлечь отрицательные последствия. Большое количество людей, которые скрывают свои лица под полоской ткани, по словам Петрова, всегда негативно сказывается на уровне общественной безопасности, а также является лазейкой для преступников и террористов.

Ранее НСН сообщала, что двое неизвестных в медицинских масках ворвались в отделение банка на севере российской столицы. В ГУ МВД по Москве отметили, что злоумышленники несколько раз выстрелили в пол, а затем потребовали открыть двери в помещения касс. Однако в момент, когда сотрудники финансового учреждения нажали «тревожную кнопку», сработала сигнализация, и преступники были вынуждены ретироваться.

