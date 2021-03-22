Лаврова сфотографировали в маске с надписью FCKNG QRNTN

Глава МИД России Сергей Лавров сделал фото и видео в маске с надписью FCKNG QRNTN, соответствующее сообщение появилось в TikTok российского дипведомства.

В пресс-службе министерства уточнили, что маску Лаврову подарили журналисты.

«И маска, и надпись пришлись министру впору», - подчеркнули в МИД РФ.

Ранее Лавров, находящийся с визитом в Китае, заявил, что наличие или отсутствие у граждан так называемых «прививочных паспортов» не должно ущемлять права человека и права путешественника, сообщает «Свободная пресса».