Лаврова сфотографировали в маске с надписью FCKNG QRNTN
Глава МИД России Сергей Лавров сделал фото и видео в маске с надписью FCKNG QRNTN, соответствующее сообщение появилось в TikTok российского дипведомства.
В пресс-службе министерства уточнили, что маску Лаврову подарили журналисты.
«И маска, и надпись пришлись министру впору», - подчеркнули в МИД РФ.
Ранее Лавров, находящийся с визитом в Китае, заявил, что наличие или отсутствие у граждан так называемых «прививочных паспортов» не должно ущемлять права человека и права путешественника, сообщает «Свободная пресса».
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