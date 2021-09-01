Лавров, Турчак и Попов открыли памятник Александру Невскому в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и тележурналист Евгений Попов открыли в Москве памятник Александру Невскому, сообщает пресс-служба московского правительства.

Монумент находится в районе Проспект Вернадского Западного административного округа столицы.

По словам Попова, святой благоверный Александр Невский «почитаем всеми русскими людьми».

«Я очень рад, что удалось в достаточно короткие сроки притащить этот прекрасный камень из Карелии, выбрать место, сделать замечательный памятник, который будет радовать москвичей и всех, кто приезжает в наш замечательный город», - подчеркнул тележурналист.



Ранее заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о грядущей реставрация семи памятников, которые установлены в Москве честь героев Отечественной войны 1812 года.

