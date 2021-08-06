Сергунина рассказала о предстоящей реставрации памятников участникам войны 1812 года

В Москве начнется реставрация семи памятников, которые установлены в честь героев Отечественной войны 1812 года. Среди монументов – Триумфальная арка. Она была создана в память о победе над войсками Наполеона. Информация об этом размещена на официальном сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По словам Сергуниной, реставрация семи памятников, посвященных Отечественной войне 1812 года, пройдет в несколько этапов. Сначала специалисты изучат особенности монументов, поскольку каждый из них уникален и требует индивидуального подхода. Основные работы по восстановлению памятников пройдут в ближайшие два-три года.

За монументами в Москве следят и приводят их в порядок. В ближайшее время в планах властей реставрация памятников государственному деятелю Петру Столыпину, космонавту Юрию Гагарину, авиаконструктору Александру Яковлеву, композитору и дирижеру Александру Александрову, писателю Михаилу Шолохову и другим талантливым личностям.

Ранее заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила что открылся прием заявок на ежегодный конкурс «Московская реставрация». Принять в нем участие могут реставраторы, главные архитекторы, реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные организации, занимавшиеся восстановлением городских объектов культурного наследия столицы. Заявки принимаются до 31 августа.



