Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет ничего удивительного.

