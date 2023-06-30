Лавров рассказал о восстановлении Каховской ГЭС

Восстановление Каховской ГЭС займет какое-то время, этим процессом сейчас занимаются, рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он заметил, что ущерб для жилых построек, заводов, гражданского сектора должен быть оперативно ликвидирован.

Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. Под водой оказались десятки населенных пунктов.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что в возможном появлении холеры в затопленных районах после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) нет ничего удивительного.

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ФОТО: РИА Новости
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