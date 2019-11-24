Лавров рассказал о дипломатическом меме времен СССР
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, как фразе советского дипломата Олега Трояновского превратилась в мем в коридорах ООН, пишет РИА Новости.
В ходе работы одной из Генассамбей ООН на Трояновского и его коллегу из США напали представители радикальной неправительственной организации Китая. Диплотатов облили красной краской.
«Лучше быть красным, чем мертвым», - заявил представитель СССР.
С тех пор, по словам Лаврова, фраза советского дипломата в ООН превратилась в мем. Она также стала заголовком статьи британского общественного деятеля Бертрана Рассела, посвященной политике времен Холодной войны, дополняет Газета.ru.
Напомним, 24 ноября состоялась 100-летняя годовщина со дня рождения Трояновского.
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