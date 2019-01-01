«Волков бояться — в лес не ходить». Коллекция шуток от Сергея Лаврова

Уже не первый раз глава российского министерства иностранных дел смешит собравшихся и СМИ. В январе этого года он ответил шуткой на заявление корреспондента немецкого ARD во время большой пресс-конференции по итогам 2018 года. После того, как журналист оговорился и назвал Сергея Лаврова министром иностранных дел ФРГ, представитель российского ведомства пошутил, что после таких слов его точно обвинят в стремлении захватить Германию.

На этом же мероприятии министр иностранных дел рассмешил журналистов ещё раз. Когда представитель американского телеканала CBS не смог включить свой микрофон, Мария Захарова посоветовала ему для этого нажать кнопку. «Только не красную!» — пошутил Лавров.

Зачастую глава МИД РФ обходится тремя-четырьмя словами в своих юмористических замечаниях. Так, например, в сентябре прошлого года Лавров в трёх словах пошутил над в то время действующим президентом Украины Петром Порошенко, потерявшимся в ООН. По пути на переговоры, Порошенко перепутал двери и оказался в переговорной министра иностранных дел России. Последний на внезапное появление украинского лидера заявил «Наверное, с туалетом перепутал».

Той же осенью Лавров рассмешил собравшихся на форуме «Средиземноморье: римский диалог», сравнив политику Запада с адюльтером. Министр упрекнул западных партнеров в том, что они игнорируют прямой диалог с Москвой, которую обвиняют во всех грехах через СМИ. По словам Лаврова, вежливые люди предъявляют претензии не через средства массовой информации, а лично. Глава МИД РФ иронично отметил, что жену принято спрашивать прямо, а не обращаться через газеты, на что в зале ответили смехом и аплодисментами.

В этой связи хочется вспомнить заявление Сергея Лаврова в мае 2014 года о чувстве юмора и изоляции России. Комментируя заявление в то время президента США Барак Обамы о том, что Россия находится в международной изоляции благодаря авторитету Штатов, Лавров заявил, что достаточно посмотреть на Петербургский международный экономический форум, чтобы понять, что ни в какой изоляции наша страна не находится. И именно чувство юмора, которое преобладало на форуме в Северной столице, не позволило изолировать Россию, заявил министр.

