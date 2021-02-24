Лавров призвал выработать правила регулирования соцсетей
Глава российского МИД Сергей Лавров выразил свою обеспокоенность цензурой в соцсетях, передает RT.
Выступая на 46-й сессии Совета ООН по правам человека, Лавров отметил, что политика соцсетей нетранспарентна, а сами они манипулируют общественным мнением. В этой связи он призвал выработать общие правила регулирования их работы.
В начале января Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего тогда президента США Дональда Трампа из-за высокого риска «дальнейшего подстрекательства к насилию», в котором экс-президента обвинили после штурма Капитолия его сторонниками. Позже финансовый директор Twitter Нед Сегал заявил, что соцсеть не восстановит доступ к аккаунту Трампа, даже если политик вновь выиграет выборы и станет президентом США.
В конце прошлой недели бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, поскольку социальная сеть «уже не та».
Также неоднократные скандалы возникали в связи с блокировками в соцсетях аккаунтов российских политиков и журналистов.
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