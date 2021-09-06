Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил желание, чтобы городу Ногинску, в котором он провёл детство, вернули его историческое имя Богородск, сообщает ТАСС.
«Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. И вроде бы руководство Московской области получает пожелания на сей счёт. Может быть, это сработает», - отметил глава МИД РФ.
На встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга министр также рассказал, что даже после переезда в Москву ездил в Ногинск каждые выходные.
Ранее Лавров на встрече с участниками просветительского марафона «Новое знание» признался, что боится высоты.
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