Лавров призвал вернуть Ногинску историческое название Богородск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил желание, чтобы городу Ногинску, в котором он провёл детство, вернули его историческое имя Богородск, сообщает ТАСС.

«Я очень сильно хочу, чтобы это название вернули ему. И вроде бы руководство Московской области получает пожелания на сей счёт. Может быть, это сработает», - отметил глава МИД РФ.

На встрече с педагогическим сообществом Санкт-Петербурга министр также рассказал, что даже после переезда в Москву ездил в Ногинск каждые выходные.

Ранее Лавров на встрече с участниками просветительского марафона «Новое знание» признался, что боится высоты.