Лавров рассказал о своем главном страхе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что боится высоты. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал, отвечая на вопросы участников просветительского марафона «Новое знание».

Как отметил Лавров, в последний раз он испытывал страх в четверг в Екатеринбурге на встрече с общественностью в высотном здании «Русской медной компании». Министр сообщил, что боится высоты, а его «подняли на 28-ой этаж» в вынесенном на улице лифте со стеклянной стеной.

«Вот этого я, действительно, боюсь, мне не приятно. Честно об этом говорю», — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД иронично добавил, что за последнее время больше никто его не пугал.

Кроме того, Лавров рассказал, как справляется с негативными эмоциями.

«Эмоции сливаются через те или иные выражения, которые желательно произносить про себя или, в крайнем случае, шепотом. Это помогает», — подчеркнул министр.

