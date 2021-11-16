Лавров пожелал успехов участникам детской экологической премии Роспотребнадзора

Глава МИД РФ Сергей Лавров поддержал участников международной премии Росприроднадзора «Экология - дело каждого», в рамках конкурсного отбора к которой были представлены работы детей и подростков из 28 стран мира.

«Жизнь любого человека неотрывно связана с природой, поэтому в самом названии конкурса заложен глубокий смысл. Ведь поддержание благоприятного состояния окружающей среды - наша общая задача. От всех нас зависит судьба планеты, и активное участие в конкурсе убедительный пример того, что ее будущее вам не безразлично», - сказал Лавров, обращаясь к участникам конкурса.

Министр отметил, что претендентами на премию были затронуты разные экологические проблемы, а самое главное - были предложены варианты их решения.

По словам Лаврова, особенно ценными стали рассказы зарубежных участников конкурса об уникальном экологическом опыте своих стран.

«Убеждён, что ваш конкурс может стать доброй традицией. Желаю вам, ребята, крепкого здоровья и бодрости духа. Удачи и успеха во всех начинаниях», - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны, глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала заботу об экологии задачей всех граждан России.

«Только вместе мы сможем сохранить уникальность природы нашей страны. Работы участников показали, как чутко дети реагируют на экологические проблемы, которые видят в своих регионах и, главное, показывают варианты их решения. Экология – дело каждого, и это не просто слова – это принцип жизни, который, я надеюсь, останется в сердцах участников, их родителей, педагогов и всех, кто поддержал нашу премию», - подчеркнула Радионова.

По ее словам, в числе активных участников премии были как российские регионы, так и страны Латинской Америки, в частности, Перу, Панама, Гватемала, Колумбия и Эквадор. Она также отметила участников из Китая, Казахстана, Италии и Узбекистана.

Итоги премии объявят 25 ноября. В рамках конкурса было рассмотрено 6000 работ. Председателем жюри является вице-премьер Виктория Абрамченко.

