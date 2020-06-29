Лавров ответил на вопрос об открытии границ

По словам Лаврова, дипломаты сейчас уже начинают выходить из формата видеоконференций, возвращаясь к обычной жизни. Глава российского МИД рассказал, что уже лично встречался с коллегами из Ирана и Венесуэлы, а также впервые за последние месяцы побывал за границей – в Сербии и Белоруссии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что первыми могут открыться страны СНГ, Армения и Беларусь. По оценке эксперта, в концу июля для россиян может открыться Турция, передаёт телеканал «360».

Страны Европы не готовы пускать россиян с 1 июля.

