Лавров ответил на вопрос об открытии границ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров признался журналистам, что не знает, когда откроются границы. Об этом заявил в интервью RT.
По словам Лаврова, дипломаты сейчас уже начинают выходить из формата видеоконференций, возвращаясь к обычной жизни. Глава российского МИД рассказал, что уже лично встречался с коллегами из Ирана и Венесуэлы, а также впервые за последние месяцы побывал за границей – в Сербии и Белоруссии.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, что первыми могут открыться страны СНГ, Армения и Беларусь. По оценке эксперта, в концу июля для россиян может открыться Турция, передаёт телеканал «360».
Страны Европы не готовы пускать россиян с 1 июля.
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