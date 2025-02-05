Лавров: Конкурс «Интервидение» пройдет без извращений и издевательств

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение», который состоится в Москве и Московской области в 2025 году, пройдет без «извращений и издевательств над природой человека».

Он отметил, что такой подход был продиктован опытом Олимпийских игр в Париже, где, по мнению Лаврова, были замечены нарушения в отношении моральных норм.

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Глава МИД подчеркнул, что конкурс станет уникальной платформой для взаимодействия деятелей искусства из разных стран и предоставит возможность участникам продемонстрировать свои музыкальные традиции без цензуры.

«Интервидение» предоставит странам-участникам возможность без всяких ограничений представить свои лучшие музыкальные традиции, отметил министр. Лавров также сообщил, что уже более 20 стран подтвердили свое участие в конкурсе. Выступление главы МИД было размещено на сайте российского внешнеполитического ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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