Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международный музыкальный конкурс «Интервидение», который состоится в Москве и Московской области в 2025 году, пройдет без «извращений и издевательств над природой человека».

Он отметил, что такой подход был продиктован опытом Олимпийских игр в Париже, где, по мнению Лаврова, были замечены нарушения в отношении моральных норм.