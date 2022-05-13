Лавров, Кадыров и Матвиенко выступят перед участниками марафона «Новые горизонты»

В сообщении говорится, что на площадках мероприятия в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Подмосковье выступят свыше 160 лекторов и наставников, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава Минфина РФ Антон Силуанов, глава Чечни Рамзан Кадыров, спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, глава МИД РФ Сергей Лавров и другие государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта.

Каждому жителю России будут доступны более 220 часов просветительского контента. Это не только выступления из студий, но и видеоэкскурсии в уникальные места страны. Кроме того, в рамках марафона пройдёт финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников.

«Одна из ключевых тем марафона «Новые горизонты» — это роль России в мире, как в прошлом, так и в будущем», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Ранее в обществе «Знание» заявили, что в 2021 году прошли два марафона «Новое знание», которые дали старт «перезагрузке» организации, сообщает RT.

