Латвия ответит. Юрист о последствиях признания геноцида советских граждан

Юрист привела в пример дело военного преступника Курта Херцога, который был осужден в 1947 году Военным трибуналом Ленинградского военного округа и через год умер.

«Не думаю, что его родственники могут понести наказание материального характера, пока МУС не признает решение суда. Однако это большой шаг как минимум для России, так как такое решение приняли впервые в истории страны», - заявила Айвар.

Адвокат также отметила, что претензии могут предъявить к Латвии, которая поддерживала «гнусные преступления» немецких захватчиков во время войны.

Кроме того, юрист рассказал о четырех видах ответственности за геноцид в доктрине международного права: уголовной, материальной, политической и моральной.

«К уголовной ответственности привлекать уже некого из-за смерти или преклонного возраста. Возможна материальная ответственность, которую понесут государства. Что касается политической ответственности, то это используется в переговорах глав МИД», - уточнила она.

В марте СК начала проверку ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время войны.

Официальный представитель ведомства Светлана Петренко заявила, что в общей сложности проверяются более 50 лиц по делу о геноциде и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом. Ранее историки представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС.

