Латвия назвала условие применения российской вакцины от коронавируса

Использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Латвии возможно после регистрации препарата в Евросоюзе. Об этом заявил министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс.

Глава Минздрава отметил, что пока использование российского препарата в стране невозможно, поскольку «Спутник V» не прошёл проверку в европейских лабораториях.

«И насколько мне известно, параметры по разработке и клиническим испытаниям не были предоставлены в достаточном объёме для использования этой вакцины на территории ЕС. Если же ее зарегистрируют в ЕС, я не вижу проблемы. Мы будем пользоваться теми вакцинами, что утвердит Евросоюз», — цитирует Павлютса РИА Новости.

Как отметил министр, больше всего Латвия ждёт вакцину AstraZeneca, которая может быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) в конце января.

Вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer и BioNTech стартовала в Латвии 28 декабря. Первыми вакцинируются медицинские работники. Позже в стране началось использование вакцины Moderna. Ожидается, что массовая вакцинация граждан страны начнётся во втором квартале 2021 года.

