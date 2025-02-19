За «золотыми визами» в России обратились граждане США, Китая, Ирана

Граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи и других стран обратились за получением вида на жительство в России по упрощенной схеме - «золотой визы» для иностранных инвесторов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Минэкономразвития.

По данным издания, механизм уже позволил привлечь в российскую экономику 2,66 млрд рублей.

Программа «золотых виз» начала действовать в январе 2023 года, с этого момента по середину февраля текущего года обращения за получением ВНЖ подали 40 инвесторов. Российская сторона одобрила 23 заявки. За визой обратились граждане Китая, Соединенных Штатов Турции, Германии, Южной Кореи, Грузии, Сербии, Алжира, Израиля, Ирана, Хорватии, а также Монголии, Узбекистана, Азербайджана.

Минэкономразвития подчеркнуло, что по итогам третьего квартала прошлого года российский ВНЖ получили десять инвесторов.

Ранее министерство определило, что иностранные инвесторы смогут претендовать на вид на жительство в РФ, если вложат в социально-значимые проекты не менее 15 млн рублей, напоминает 360.ru.

