«Латекс за валюту»: Аптеки объяснили рост цен на презервативы в России
Исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина заявила НСН, что российские производители закупают латекс за валюту, снизить цены не получится.
Презервативы подорожали на фоне нестабильного курса рубля, цепочки поставок из Европы удлинились, сама перевозка тоже подорожала, заявила НСН исполнительный директор союза «Национальная фармацевтическая палата» Елена Неволина.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев призвал ФАС разобраться с ростом цен на презервативы. Он отметил, что упаковка из трёх штук в аптеках стоит более 300 рублей. При этом изделий от российских производителей на полках почти нет.
«Цена на импортный товар зависит от курса валют на дату ввоза, цена формируется в соответствии с той, которая была указана в рублях в пересчете на момент заполнения таможенной декларации. Если это свежий ввоз, то цена, конечно, была посчитана в соответствии с официальным курсом доллара. Плюс все прекрасно понимают, что логистические цепочки стали гораздо длиннее. Если речь идет о презервативах производства Великобритании, например, конечно, там логистика значительно подорожала. Если говорить про китайскую продукцию, подорожала сама перевозка», - рассказала Неволина.
Также она отметила, что у российских производителей нет шансов стабилизировать цены на презервативы, так как латекс все равно закупается за валюту.
«В России есть зарегистрированные производства презервативов, но латекс все равно не наш. Смысл в том, что латекс тоже закупается за валюту, а еще упаковка. Поэтому цена все равно будет привязана к валютной составляющей», - объяснила собеседница НСН.
Ранее директор по маркетингу компании «Поставщик счастья» Юлия Половинка заявила, что из-за санкций российскому производителю не удается заместить импортные презервативы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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