«Латекс за валюту»: Аптеки объяснили рост цен на презервативы в России

«Цена на импортный товар зависит от курса валют на дату ввоза, цена формируется в соответствии с той, которая была указана в рублях в пересчете на момент заполнения таможенной декларации. Если это свежий ввоз, то цена, конечно, была посчитана в соответствии с официальным курсом доллара. Плюс все прекрасно понимают, что логистические цепочки стали гораздо длиннее. Если речь идет о презервативах производства Великобритании, например, конечно, там логистика значительно подорожала. Если говорить про китайскую продукцию, подорожала сама перевозка», - рассказала Неволина.

Также она отметила, что у российских производителей нет шансов стабилизировать цены на презервативы, так как латекс все равно закупается за валюту.

«В России есть зарегистрированные производства презервативов, но латекс все равно не наш. Смысл в том, что латекс тоже закупается за валюту, а еще упаковка. Поэтому цена все равно будет привязана к валютной составляющей», - объяснила собеседница НСН.

Ранее директор по маркетингу компании «Поставщик счастья» Юлия Половинка заявила, что из-за санкций российскому производителю не удается заместить импортные презервативы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



