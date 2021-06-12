Лариса Шойгу похоронена на Троекуровском кладбище
Депутат Госдумы Лариса Шойгу похоронена на Троекуровском кладбище столицы, говорится на сайте нижней палаты парламента.
В прощальной церемонии участвовал председатель Госдумы Вячеслав Володин и его коллеги по законодательному собранию страны.
«С 2007 года Лариса Кужугетовна была депутатом Государственной Думы, профессионально и ответственно работала над многими законодательными инициативами. Ее уважали коллеги, поддерживали жители родной Тывы. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Кужугетовны», - цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы РФ.
Напомним, Лаиса Шойгу скончалась 10 июня после тяжелой и продолжительной болезни.
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