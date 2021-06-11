В Туве из-за смерти Ларисы Шойгу объявили день траура
Временный исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг объявил в пятницу траур в республике, сообщает РИА Новости. Такая мера была принята в связи с уходом из жизни депутата Госдумы Ларисы Шойгу. Руководство республики выражает скорбь и приносит соболезнования ее родным и близким.
Лариса Шойгу занимала должность заместителя председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту. Она представляла «Единую Россию» в Хакасии, Тыве и Красноярском крае. Лариса Шойгу – родная сестра министра обороны России Сергея Шойгу.
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