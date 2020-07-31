Ларин объяснил разрешение Росстата представляться эльфом или гоблином

Росстат разрешил гражданам называть себя эльфами или гоблинами в рамках переписи населения. Во время прошлой переписи так представили себя около одной тысячи россиян.

Актер Камиль Ларин предположил в эфире НСН, что такие нелюди действительно существуют среди нас.

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«Я предполагаю, что эти люди не просто так называли себя эльфами или гоблинами. На самом деле, так и есть, и с этим нужно мириться, к этому нужно относиться толерантно. Эльфы и гоблины существуют, нужно просто иногда поднять свой взор, посмотреть на окружающих людей. Вот по статистике их получилось около одной тысячи, мне кажется, многие еще не дали о себе знать», – отметил он.

Кроме того, Камиль Ларин в эксклюзивном интервью НСН поприветствовал идею массового внедрения «алкозамков».

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ТЕГИ:Перепись НаселенияРосстатКамиль Ларин
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