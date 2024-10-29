Лантратова призвала обсудить возможность «удаленки» для женщин с детьми

Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила обсудить возможность законодательного урегулирования работы на «удаленке» для женщин с маленькими детьми и многодетных матерей. Ее слова приводит RT.

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Она отметила, что после пандемии некоторые организации продолжают использовать формат удалённой работы, разрешая сотрудникам приезжать в офис два-три раза в неделю. Поэтому стоит рассмотреть возможность закрепить это на законодательном уровне для тех профессий, где такая опция возможна.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, количество таких резюме в этом году выросло на 92% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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