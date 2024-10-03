Ракова: 75% вакансий на столичном рынке труда требуют среднего образования

Обучение в колледжах в Москве стало эффективным инструментом подготовки конкурентоспособных и востребованных специалистов благодаря современным подходам к обучению, инновационным методикам, взаимодействию с ведущими работодателями. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в День среднего профессионального образования.

Вице-мэр отметила перекос на рынке труда: для 75% вакансий в столице требуется среднее профессиональное образование и только для 15% — высшее. При этом лишь 20% выпускников оканчивают колледжи, 60% –– вузы. На фоне такого дисбаланса Москва активно развивает среднее профессиональное образование.

«Уже в этом году мы увеличили количество бюджетных мест для учеников девятого класса в два раза и благодаря этому еще около десяти тысяч ребят поступили в колледжи. У нас очень большая и серьезная программа обновления материально-технической базы наших учреждений... Это и строительство новых колледжей, и капитальные ремонты учреждений, и оснащение их оборудованием», –– рассказала Ракова.

В столице растет интерес выпускников школ к среднему профессиональному образованию. Так, в этом году в колледжи поступили на бюджет около 36 тысяч девятиклассников. Второй год подряд учебные заведения и их партнеры-работодатели совершенствуют программы обучения, обновляют материально-техническую базу, модернизируют мастерские и создают новые учебные пространства. Московское среднее профессиональное образование предоставляет максимально прикладное, ориентированное на практику обучение, а организации-партнеры — почти гарантированное трудоустройство и достойные зарплаты.

