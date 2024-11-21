Лантратова: Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы

Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы, так как этого требует здоровье женщины в этот особенный период, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, в период беременности состояние женщины меняется, ей необходим правильный режим и больше отдыха. На «удаленке» женщина может брать больше перерывов, а также ей не потребуется тратить время и силы на дорогу до работы, передает телеканал «360».