Лантратова: Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы

Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы, так как этого требует здоровье женщины в этот особенный период, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

По ее словам, в период беременности состояние женщины меняется, ей необходим правильный режим и больше отдыха. На «удаленке» женщина может брать больше перерывов, а также ей не потребуется тратить время и силы на дорогу до работы, передает телеканал «360».

Останина назвала «возвратом Средневековья» идею отправить женщин на «удаленку»

Также Лантратова предложила обсудить возможность законодательного урегулирования работы на «удаленке» для женщин с маленькими детьми и многодетных матерей.

Она отметила, что после пандемии некоторые организации продолжают использовать формат удалённой работы, разрешая сотрудникам приезжать в офис два-три раза в неделю. Поэтому стоит рассмотреть возможность закрепить это на законодательном уровне для тех профессий, где такая опция возможна.

Ранее стало известно, что россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ГосдумаБеременностьРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры