Лантратова: Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы
Беременных россиянок нужно перевести на удаленный формат работы, так как этого требует здоровье женщины в этот особенный период, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
По ее словам, в период беременности состояние женщины меняется, ей необходим правильный режим и больше отдыха. На «удаленке» женщина может брать больше перерывов, а также ей не потребуется тратить время и силы на дорогу до работы, передает телеканал «360».
Также Лантратова предложила обсудить возможность законодательного урегулирования работы на «удаленке» для женщин с маленькими детьми и многодетных матерей.
Она отметила, что после пандемии некоторые организации продолжают использовать формат удалённой работы, разрешая сотрудникам приезжать в офис два-три раза в неделю. Поэтому стоит рассмотреть возможность закрепить это на законодательном уровне для тех профессий, где такая опция возможна.
Ранее стало известно, что россияне стали чаще искать работу с гибридным или удаленным графиком, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru