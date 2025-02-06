«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открыли для посетителей

Стартовали продажи билетов на экскурсии с посещением самой высокой в Европе обзорной площадки, которая располагается на 83–86-м этажах башни комплекса.

На начальном этапе предполагается проведение экскурсий только в группах, число которых ограничено. Билеты можно приобрести на сайте Центра.

Ранее «Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

