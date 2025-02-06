«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открыли для посетителей
6 февраля 202501:32
В Санкт-Петербурге общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» открылся для посетителей, сообщает в Telegram администрации центра.
Стартовали продажи билетов на экскурсии с посещением самой высокой в Европе обзорной площадки, которая располагается на 83–86-м этажах башни комплекса.
На начальном этапе предполагается проведение экскурсий только в группах, число которых ограничено. Билеты можно приобрести на сайте Центра.
Ранее «Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru