«Лахта Центр» в Санкт-Петербурге открыли для посетителей

В Санкт-Петербурге общественно-деловой комплекс «Лахта Центр» открылся для посетителей, сообщает в Telegram администрации центра.

МегаФон обеспечил связью и интернетом небоскреб «Лахта Центр»

Стартовали продажи билетов на экскурсии с посещением самой высокой в Европе обзорной площадки, которая располагается на 83–86-м этажах башни комплекса.

На начальном этапе предполагается проведение экскурсий только в группах, число которых ограничено. Билеты можно приобрести на сайте Центра.

Ранее «Газпром» показал проект третьего небоскреба «Лахта», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Егоршин
ТЕГИ:ЭкскурсииСанкт-Петербург

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