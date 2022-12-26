МегаФон обеспечил связью и интернетом небоскреб «Лахта Центр»

Компания «МегаФон» обеспечила самый высокий в Европе и самый северный в мире небоскреб «Лахта Центр», расположенный в Санкт-Петербурге, качественной связью и высокоскоростным интернетом.

Специалисты компании учли все особенности объекта.

«Основные элементы внутренней системы состоят из 25 групп радиооборудования, 2213 антенн, 64 км радиокабеля и 4,5 км оптических линий связи. Проект позволил обеспечить покрытие всех помещений, включая самую высокую в Европе башню высотой 462 метра, качественным сигналом мобильной связи», - говорит Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона.

За пределами комплекса был построен отдельный центр обработки данных (ЦОД). Он имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Поэтому даже при возникновении перебоев с подачей электричества абоненты смогут долго оставаться на связи.



Специалисты компании учли все особенности объекта. Так, за пределами комплекса был построен отдельный центр обработки данных (ЦОД). Он имеет две линии электропитания от сети, источник бесперебойного питания и автономный генератор. Поэтому даже при возникновении перебоев с подачей электричества абоненты смогут оставаться на связи.

Распределенная активная антенная система позволяют обеспечить уверенное покрытие операторов BIG4. Для подключения к сети достаточно установить свою базовую станцию в ЦОДе, при этом размещать дополнительное оборудование в зданиях делового центра не потребуется.

Инновационный комплекс соединен с ЦОДом волоконно-оптическими линиями связи. Все это гарантирует высокую надежность и бесперебойность оказания услуг.

