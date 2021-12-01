Lada Granta – не «бюджетный» автомобиль, уверены в «АвтоВАЗе»

На «АвтоВАЗе» отметили 10-летие Lada Granta. На YouTube-канале предприятия «На заводе» в честь юбилея разместили видеоролик об истории создания модели. Как рассказала директор проекта Granta Ольга Баженова, на предприятии внимательно следят за инновациями и внедряют те опции и технологии, которые сейчас востребованы клиентом.

«Учитывая то, что автомобиль получает самые современные, самые новые опции, которые сейчас есть на рынке, конечно, говорить о бюджетном автомобиле мы не можем. Это сбалансированное предложение на нашем рынке» – отметила Баженова.

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Среди прогрессивных опций директор проекта Granta назвала мультимедиа-систему Lada Enjoy Pro и сервис Lada Connect, который позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля удалённо.

С 1 декабря седан Lada Granta в самой простой комплектации на сайтах официальных дилеров в Москве стоит от 650 тысяч руб.

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ФОТО: РИА Новости/Саид Царнаев
ТЕГИ:АвтомобильТольятти"автоваз"
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