Lada Granta – не «бюджетный» автомобиль, уверены в «АвтоВАЗе»

На «АвтоВАЗе» отметили 10-летие Lada Granta. На YouTube-канале предприятия «На заводе» в честь юбилея разместили видеоролик об истории создания модели. Как рассказала директор проекта Granta Ольга Баженова, на предприятии внимательно следят за инновациями и внедряют те опции и технологии, которые сейчас востребованы клиентом.

«Учитывая то, что автомобиль получает самые современные, самые новые опции, которые сейчас есть на рынке, конечно, говорить о бюджетном автомобиле мы не можем. Это сбалансированное предложение на нашем рынке» – отметила Баженова.