Лаборатория для диагностики COVID-19 заработала в Саратовской области

Власти Саратовской области сообщили об открытии в регионе лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.

Как пишет РИА Новости, лаборатория заработала на базе базе Балаковской центральной районной больницы. По словам вице-губернатора региона Александра Стрелюхина, объем тестирования в медучреждении составят до 100 анализов в сутки.

Как ожидается, на будущей неделе, в регионе откроется еще одна лаборатория в Балашове. Кроме того, в регионе рассмотрят вариант размещения еще одной лаборатории в Саратове на базе перинатального центра, который был перепрофилирован для лечения зараженных коронавирусом пациентов.

