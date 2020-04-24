Лаборатория для диагностики COVID-19 заработала в Саратовской области
Власти Саратовской области сообщили об открытии в регионе лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19.
Как пишет РИА Новости, лаборатория заработала на базе базе Балаковской центральной районной больницы. По словам вице-губернатора региона Александра Стрелюхина, объем тестирования в медучреждении составят до 100 анализов в сутки.
Как ожидается, на будущей неделе, в регионе откроется еще одна лаборатория в Балашове. Кроме того, в регионе рассмотрят вариант размещения еще одной лаборатории в Саратове на базе перинатального центра, который был перепрофилирован для лечения зараженных коронавирусом пациентов.
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