Квартиру с 94-летней жительницей Екатеринбурга выставили на продажу
В Екатеринбурге квартиру с 94-летней бабушкой выставили на продажу, сообщает «РЕНТ ТВ».
Объявление появилось на сайте «Авито». В нем говорится, что купить в ипотеку недвижимость нельзя «по причине прописанного лица». Отмечается, что по решению суда пенсионерка «имеет право дожить в этой квартире».
Площадь квартиры - 43 кв. м. Продавец приобрел ее якобы уже вместе с пожилой женщиной.
Ранее в России был зафиксирован первый случай изъятия единственного жилья у гражданина, которого признали банкротом.
Пятикомнатной квартиры лишился житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин, его суммарный долг составил 21,4 миллиона рублей.
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