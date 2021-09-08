Квартиру с 94-летней жительницей Екатеринбурга выставили на продажу

Объявление появилось на сайте «Авито». В нем говорится, что купить в ипотеку недвижимость нельзя «по причине прописанного лица». Отмечается, что по решению суда пенсионерка «имеет право дожить в этой квартире».

Площадь квартиры - 43 кв. м. Продавец приобрел ее якобы уже вместе с пожилой женщиной.

Ранее в России был зафиксирован первый случай изъятия единственного жилья у гражданина, которого признали банкротом.

Пятикомнатной квартиры лишился житель Екатеринбурга Аркадий Поторочин, его суммарный долг составил 21,4 миллиона рублей.

