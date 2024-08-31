Квартиру генерала Попова в Москве могут арестовать

Квартиру бывшего заместителя министра обороны Павла Попова, которого заподозрили в мошенничестве, могут арестовать. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«Квартира Попова может быть арестована», — рассказал собеседник агентства.

По данным РИА Новости, экс-замминистра жил в квартире в доме в центре Москвы.

Ранее Попов был задержан по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, экс-замминистра арестовали до 29 октября. Подозреваемого поместили в СИЗО-2 «Лефортово».

