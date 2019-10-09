«Квартал земляков» при МТПП объединит предпринимателей из регионов

Помочь предпринимателям из регионов сориентироваться в деловой среде больших городов призван новый проект Московской Торгово-Промышленной Палаты «Квартал земляков». Его разработал комитет МТПП по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств. Работа ведётся в рамках поддержки и развития Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цель проекта - привлечение граждан и предпринимателей из российских регионов в комфортную деловую, культурно - спортивную среду проживания в таких городах как Москва, Санкт - Петербург, Краснодар, Севастополь, Екатеринбург. Об этом в эфире НСН рассказал председатель Комитета Палаты по развитию сотрудничества деловых клубов землячеств Олег Московский.

«Цель этого проекта – объединение предпринимателей через институт землячества на территориях застройки, в новых кварталах. Так или иначе, предприниматели двигаются по стране, в том числе, приезжают в Москву. Наша задача привлечь их на площадку под бизнес. Например, обмен информацией – чтобы человек не просто приехал в Москву и начал бы жаловаться, что не может здесь заработать. Мы говорим ему: ты приезжаешь сюда, вот механизмы зарабатывания денег, продвижение тебя лично, межрегиональных отношений и так далее», - отметил глава Комитета.

По словам Олега Московского, «Квартал земляков» предполагает создание соответствующей инфраструктуры для удобства предпринимателей в уже существующих новых микрорайонах:

«Квартал земляков, это не то, чтобы мы начали что-то строить, это, так сказать, накладка на уже существующие кварталы. Речь идёт о том, чтобы уже в существующих новостройках появились деловые пространства, мини-мастерские, мини-технопарк. Всё это для того, чтобы человек жил и работал там же, не перемещался специально в город, не создавал пробки, не мучился в метро, а работал бы на месте».

Среди перспективных направлений «Квартала земляков» в МТПП назвали развитие деловых пространств в новых районах застройки. Развитие сети коммуникаций между деловыми пространствами. Привлечение частных инвестиций в новые жилые кварталы с целью развития малого и среднего предпринимательства - коворкингов, магазинов, услуг.

Отдельной темой проходит создание новых «точек притяжения» и туристической привлекательности города, а также возможность применения регионально- национального антуража при строительстве, благоустройстве, отделке зданий.

Совет деловых клубов землячеств был образован при МТПП в ноябре 2018 года. Сейчас разрабатывается стандарт делового клуба землячеств для формирования активных, работающих структур. По словам Олега Московского, это поможет «перезагрузить», «взбодрить» землячества и улучшить их позиции, в том числе, в социальной и культурной сферах.

