Кузнецова заявила о необходимости вакцинировать детей с согласия родителей

Детей и подростков следует вакцинировать только с согласия родителей. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

По ее словам, после выдачи разрешения на использование препаратов процесс вакцинации детей должен проходить только с согласия родителей и официальных представителей.