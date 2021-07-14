Кузнецова заявила о необходимости вакцинировать детей с согласия родителей
Детей и подростков следует вакцинировать только с согласия родителей. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
По ее словам, после выдачи разрешения на использование препаратов процесс вакцинации детей должен проходить только с согласия родителей и официальных представителей.
Кузнецова также напомнила, что на данный момент в России нет зарегистрированной вакцины от коронавируса для детей и подростков, поэтому обсуждать данную тему в целом рано.
Ранее Анатолий Альтштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, почему вакцинация подростков может начаться до завершения клинических испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru