Кузнецова рассказала Путину о жалобах на органы опеки

По словам Кузнецовой, проверки омбудсменов выявляют системные сбои в работе органов опеки. В связи с этим она предложила главе государства не ограничиваться точечными решениями, а провести реформу всей системы органов опеки и попечительства, передаёт RT.

Кузнецова также выступила за предоставление мер поддержки семьям с детьми не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического пребывания.

Видеоконференция с участием президента РФ приурочена ко Дню защиты детей. Путин во время обращения к участникам беседы поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребёнка в семье.

