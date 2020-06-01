Кузнецова рассказала Путину о жалобах на органы опеки
Число обращений с жалобами на работу органов опеки выросло на 23%, заявила уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова в ходе видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
По словам Кузнецовой, проверки омбудсменов выявляют системные сбои в работе органов опеки. В связи с этим она предложила главе государства не ограничиваться точечными решениями, а провести реформу всей системы органов опеки и попечительства, передаёт RT.
Кузнецова также выступила за предоставление мер поддержки семьям с детьми не по месту постоянной регистрации, а по месту фактического пребывания.
Видеоконференция с участием президента РФ приурочена ко Дню защиты детей. Путин во время обращения к участникам беседы поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребёнка в семье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru