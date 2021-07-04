Кузнецова рассказала подробности возвращения российских детей из Сирии

«… Нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура», — сказала Кузнецова. По ее словам, детей устроят в дошкольные учреждения, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, минувшей ночью самолет, на борту которого находились 23 российских ребенка, прилетел из Сирии в Подмосковье.

Самому маленькому ребенку один год.

