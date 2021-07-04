Кузнецова рассказала подробности возвращения российских детей из Сирии

Нескольких детей, которых доставили самолетом из Сирии в Россию, увезли с аэродрома на реанимобиле из-за повышенной у них температуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Самолет из Сирии доставил в Подмосковье российских детей

«… Нет ничего такого особенно сложного с их состоянием здоровья. Просто повышена температура», — сказала Кузнецова. По ее словам, детей устроят в дошкольные учреждения, им будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как сообщалось, минувшей ночью самолет, на борту которого находились 23 российских ребенка, прилетел из Сирии в Подмосковье.

Самому маленькому ребенку один год.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ДетиСирияАнна Кузнецова
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