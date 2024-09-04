Кузнецов: Сбер пережил мощнейшую DDoS-атаку

По его словам, ее отражали 13 часов. Сбер успешно пережил ее в конце июля. Кузнецов указал, что особенность атаки в том, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей.

Сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины из них находились в России. При этом клиенты банка не почувствовали последствия атаки, поскольку ее отразила служба кибербезопасности.

Ранее в Kaspersky рассказали об усилении атак на российских операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

