Кузнецов: Сбер пережил мощнейшую DDoS-атаку
Сбер подвергся мощнейшей DDoS-атаке в своей истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление зампреда правления Станислава Кузнецова.
По его словам, ее отражали 13 часов. Сбер успешно пережил ее в конце июля. Кузнецов указал, что особенность атаки в том, что одновременно использовалась как инфраструктура ИТ-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей.
Сторонние бот-сети состояли более чем из 62 тысяч устройств, больше половины из них находились в России. При этом клиенты банка не почувствовали последствия атаки, поскольку ее отразила служба кибербезопасности.
Ранее в Kaspersky рассказали об усилении атак на российских операторов связи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru