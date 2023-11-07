Депутат Даванков предложил ввести СМС-уведомления о магнитных бурях

Даванков попросил министра рассмотреть целесообразность предоставления гражданам права получать сообщения с уведомлениями о наступлении магнитных бурь, а в случае поддержки поручить профильным департаментам МЧС реализовать инициативу. Как отметил парламентарий, во время магнитных бурь специалисты Минздрава и РАН рекомендуют скорректировать дозы принимаемых лекарств, питание и физическую активность. Однако в стране нет системы оповещения о повышенном риске из-за приближающихся магнитных бурь. Это не позволяет большинству метеозависимых людей подготовиться к «возможным негативным реакциям».

«При этом в России с 2020 года успешно функционирует система смс-оповещения МЧС об угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Оперативное предупреждение от МЧС посредством отправления смс-уведомлений о чрезвычайных ситуациях и своевременное информирование граждан позволяет предотвратить ущерб жизни и здоровью людей», — указал вице-спикер.

Ранее на Земле зафиксировали мощную магнитную бурю, она произошла во второй половине суток 5 ноября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

