Курской области выделили около 600 млн рублей на закупку медоборудования

По его словам, средства будут направлены на закупку более 430 единиц медизделий и оборудования, в том числе, передвижных аппаратов УЗИ, аппаратов ИВЛ, эндоскопической техники.

«Такое оснащение востребовано для своевременного проведения диагностики и терапии, должно поступить в область как можно скорее», – подчеркнул глава кабмина.

Отмечается, что также Курская область получит деньги на оснащение автомобилей скорой помощи средствами РЭБ и специальными средствами связи.

Ранее Мишустин заявил, что Курской области выделили 15,5 млрд рублей на приобретение жилья для лишившихся его граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».