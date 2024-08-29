Курской области выделили около 600 млн рублей на закупку медоборудования

Правительство РФ выделило Курской области около 600 млн рублей на закупку первоочередного медоборудования. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

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По его словам, средства будут направлены на закупку более 430 единиц медизделий и оборудования, в том числе, передвижных аппаратов УЗИ, аппаратов ИВЛ, эндоскопической техники.

«Такое оснащение востребовано для своевременного проведения диагностики и терапии, должно поступить в область как можно скорее», – подчеркнул глава кабмина.

Отмечается, что также Курская область получит деньги на оснащение автомобилей скорой помощи средствами РЭБ и специальными средствами связи.

Ранее Мишустин заявил, что Курской области выделили 15,5 млрд рублей на приобретение жилья для лишившихся его граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:Правительство РоссииКурская ОбластьМедицинаМихаил Мишустин

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